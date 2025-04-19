Летрозол-Віста (Letrosol-Vista)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
931,81
Економія при броні: -59,51 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
832,88
Економія при броні: -36,50 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
561,90
Економія при броні: -9,39 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
878,64
Економія при броні: -71,88 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,40
Економія при броні: -37,80 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
292,59
Економія при броні: -23,65 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2482,54
Економія при броні: -144,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
934,74
Економія при броні: -111,86 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
832,93
Економія при броні: -131,31 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
910,94
Економія при броні: -45,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
861,30
Економія при броні: -54,60 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
913,60
Економія при броні: -32,34 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2498,45
Економія при броні: -100,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
914,70
Економія при броні: -32,89 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
896,70
Економія при броні: -56,23 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
877,57
Економія при броні: -36,50 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн