Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Київ (352761) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Верховинна, 7
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Черняхів, вул. Володимирська, 7
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
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Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1