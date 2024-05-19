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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Київ (352761) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
84,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
84,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
93,40 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (2)
79,04 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
86,28
Економія: -8,44 грн
77,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
82,59
Економія: -5,25 грн
77,34 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (1)
127,40
Економія: -38,54 грн
88,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -14,26 грн
75,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -25,77 грн
75,73 грн
В інших містах:
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (1)
76,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -19,18 грн
75,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -10,18 грн
75,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
83,97
Економія: -6,63 грн
77,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -14,18 грн
75,81 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -2,47 грн
80,03 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -2,28 грн
73,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
91,61
Економія: -14,09 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
84,61
Економія: -7,92 грн
76,69 грн