Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 100 мл в пачці, №1 - Київ (161424) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Лаврська, 8
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Аптека24
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Київ, вул. Ніжинська, 16
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Аптека низьких цін
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом