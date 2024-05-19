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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 100 мл в пачці, №1 - Київ (161424) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
105,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
105,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
106,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
149,90
Економія: -43,99 грн
105,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
106,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
106,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
156,40
Економія: -62,90 грн
93,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
106,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
105,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
103,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
154,30
Економія: -60,80 грн
93,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
106,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Всього: упаковка (1)
105,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
107,20
Економія: -10,38 грн
96,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (3)
102,09
Економія: -4,28 грн
97,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Всього: упаковка (1)
154,30
Економія: -60,80 грн
93,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
104,43
Економія: -8,33 грн
96,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -17,49 грн
95,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (1)
113,38
Економія: -15,86 грн
97,52 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом