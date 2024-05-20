Аспазмін капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер, №30 - Одеса (326121) Лікарський препарат - ціни
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Аптека нц
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Одеса, вул. Толстого Льва, 21
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (135)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: капсули з модифікованим вивільненням (10)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36