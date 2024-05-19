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Аспазмін капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер, №30 - Львів (326121) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
245,59
Економія: -33,14 грн
212,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
211,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
243,62
Економія: -33,70 грн
209,92 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
199,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
237,99
Економія: -29,26 грн
208,73 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
219,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
352,10
Економія: -142,30 грн
209,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -71,26 грн
208,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: капсули з модифікованим вивільненням (20)
242,99
Економія: -34,26 грн
208,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
237,71
Економія: -23,41 грн
214,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
343,20
Економія: -133,40 грн
209,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
257,08
Економія: -52,09 грн
204,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
237,99
Економія: -29,26 грн
208,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
280,99
Економія: -72,26 грн
208,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -48,26 грн
208,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
298,99
Економія: -90,26 грн
208,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
211,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
236,99
Економія: -28,26 грн
208,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -40,26 грн
208,73 грн