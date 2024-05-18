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Аспазмін капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер, №30 - Харків (326121) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (2)
217,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
211,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
234,43
Економія: -30,50 грн
203,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (2)
240,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (1)
218,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (2)
233,80
Економія: -30,17 грн
203,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
222,15 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), блістер (1)
238,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (2)
225,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
218,28 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
313,10
Економія: -100,20 грн
212,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -37,70 грн
208,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2), блістер (1)
220,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
237,33 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: капсули з модифікованим вивільненням (20)
205,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
239,76
Економія: -38,92 грн
200,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
241,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (2)
221,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
220,41 грн