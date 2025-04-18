Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
386,81
Економія при броні: -24,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
371,21
Економія при броні: -13,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
381,70
Економія при броні: -78,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
371,41
Економія при броні: -68,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
372,90
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
374,89
Економія при броні: -12,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
370,42
Економія при броні: -67,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,80
Економія при броні: -51,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
380,39
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
391,96
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
366,23
Економія при броні: -62,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз