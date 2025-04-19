Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
362,03
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
361,80
Економія при броні: -47,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
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Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
366,10
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
392,25
Економія при броні: -88,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
370,97
Економія при броні: -67,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
368,50
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,80
Економія при броні: -49,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
364,00
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,80
Економія при броні: -49,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
366,10
Економія при броні: -51,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
361,80
Економія при броні: -47,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
366,69
Економія при броні: -62,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
364,00
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
368,50
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
364,00
Економія при броні: -49,80 грн