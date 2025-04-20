Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
369,90
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
392,40
Економія при броні: -81,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
379,30
Економія при броні: -66,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
373,89
Економія при броні: -67,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
366,30
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
369,90
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
387,07
Економія при броні: -83,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
384,02
Економія при броні: -80,68 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
366,30
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн