Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
379,63
Економія при броні: -17,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
379,01
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
388,34
Економія при броні: -27,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
369,90
Економія при броні: -54,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
359,60
Економія при броні: -43,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
375,51
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
381,74
Економія при броні: -69,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
359,60
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
383,47
Економія при броні: -21,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
378,94
Економія при броні: -75,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
376,32
Економія при броні: -28,43 грн