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Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Львів (347471) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
301,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
329,78
Економія: -21,14 грн
308,64 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
353,99
Економія: -41,23 грн
312,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
357,52
Економія: -44,76 грн
312,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
357,52
Економія: -44,76 грн
312,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
324,16
Економія: -15,52 грн
308,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
357,50
Економія: -44,74 грн
312,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
357,52
Економія: -44,76 грн
312,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
357,50
Економія: -44,74 грн
312,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
368,52
Економія: -55,76 грн
312,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
330,83
Економія: -18,02 грн
312,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
357,50
Економія: -44,74 грн
312,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
362,28
Економія: -49,52 грн
312,76 грн