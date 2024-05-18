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Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (347471) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
322,23
Економія: -9,42 грн
312,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
334,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
343,20
Економія: -30,33 грн
312,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
301,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
336,78
Економія: -19,78 грн
317,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
321,84
Економія: -21,09 грн
300,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
328,29
Економія: -11,29 грн
317,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
307,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
333,64
Економія: -20,83 грн
312,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
334,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (3)
350,61 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
321,91
Економія: -13,27 грн
308,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
328,10 грн