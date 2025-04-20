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Рабелок (Rabeloc)
Рабелок (Rabeloc)
Запоріжжя
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Самар, вул. Гетьманська, 57
88.2 км
Рабелок ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
275,40
Економія при броні:
-66,00 грн
209,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
151.7 км
Рабелок ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
137,00
грн
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