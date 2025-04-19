Київ
Рабелок (Rabeloc)

Рабелок (Rabeloc)

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
710.8 км
Рабелок ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
137,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 57
825.9 км
Рабелок ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
275,40
Економія при броні: -66,00 грн
209,40 грн
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