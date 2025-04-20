Київ
Рабелок (Rabeloc)

Рабелок (Rabeloc)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Рабелок ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
137,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 57
160.9 км
Рабелок ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
275,40
Економія при броні: -66,00 грн
209,40 грн
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