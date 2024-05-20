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Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №50 - Запоріжжя (326116) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
365,00
Економія: -70,00 грн
295,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
356,21
Економія: -46,93 грн
309,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
331,08
Економія: -32,30 грн
298,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
303,15 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
350,00
Економія: -55,00 грн
295,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (4)
284,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
310,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: блістер (4)
403,60
Економія: -111,60 грн
292,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
336,99
Економія: -45,50 грн
291,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
286,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
275,02
Економія: -8,11 грн
266,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
303,15 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
329,61
Економія: -39,98 грн
289,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
310,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (2)
381,70
Економія: -85,40 грн
296,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), блістер (1)
346,96
Економія: -59,94 грн
287,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
319,98
Економія: -14,98 грн
305,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), блістер (3)
353,22
Економія: -66,20 грн
287,02 грн