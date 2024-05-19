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Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №50 - Львів (326116) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
358,52
Економія: -50,82 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
273,90 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
336,75
Економія: -2,51 грн
334,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
310,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
310,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
265,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (3)
476,40
Економія: -184,40 грн
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
375,99
Економія: -84,67 грн
291,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
349,99
Економія: -58,67 грн
291,32 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (4)
286,65
Економія: -23,55 грн
263,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
324,35
Економія: -29,44 грн
294,91 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
310,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -103,67 грн
291,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
291,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
310,70 грн