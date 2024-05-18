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Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №50 - Харків (326116) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
273,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
279,19
Економія: -18,46 грн
260,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
285,75 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (3)
280,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
317,96
Економія: -25,96 грн
292,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
310,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
326,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
303,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
324,07
Економія: -23,22 грн
300,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
299,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
329,40
Економія: -19,79 грн
309,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
273,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -39,88 грн
291,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: блістер (1)
289,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
284,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: блістер (1)
276,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: блістер (3)
416,80
Економія: -120,50 грн
296,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (3)
284,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (2)
285,25 грн