Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №50 - Харків (326116) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
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Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б