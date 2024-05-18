Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНГІОПРОТЕКТОРИКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИБіофлавоноїдиДіосмін, комбінаціїАвеню®Ціни в аптеках

Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (326116) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
331,95
Економія: -39,83 грн
292,12 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), блістер (3)
334,78
Економія: -40,88 грн
293,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
368,50
Економія: -72,20 грн
296,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
476,40
Економія: -184,40 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), блістер (2)
296,89
Економія: -18,81 грн
278,08 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: блістер (3)
443,30
Економія: -147,00 грн
296,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), блістер (4)
317,93
Економія: -25,43 грн
292,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: блістер (4)
416,80
Економія: -120,50 грн
296,30 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
319,44
Економія: -27,83 грн
291,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
349,20
Економія: -40,43 грн
308,77 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
310,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (3)
265,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
368,50
Економія: -72,20 грн
296,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
362,31
Економія: -51,47 грн
310,84 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), блістер (1)
323,50
Економія: -31,89 грн
291,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
288,32
Економія: -25,11 грн
263,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
327,14
Економія: -18,12 грн
309,02 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (2)
273,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), блістер (3)
315,34
Економія: -10,84 грн
304,50 грн