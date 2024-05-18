Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (326116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 190 аптеках
Аптека шар@
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: блістер (3)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (67)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д