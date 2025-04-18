Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
229.3 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
443.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
293,61
Економія при броні: -1,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
446.7 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
300,90
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
493.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
210,63
Економія при броні: -0,03 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
506.9 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
525.1 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
267,01
Економія при броні: -1,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Мукачево, перех. Духновича Олександра / Новака Андрія, 30/2
636.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Мостова, 7
637.1 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
570.0 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД