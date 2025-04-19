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Есозол (Esozol)
Есозол (Esozol)
Львів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
268,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
252,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, перех. Духновича Олександра / Новака Андрія, 30/2
181.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
137,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Мостова, 7
181.8 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
228,59
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
190.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
292,34
Економія при броні:
-1,03 грн
291,31
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
300,90
Економія при броні:
-26,50 грн
274,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
517.0 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
210,63
Економія при броні:
-0,03 грн
210,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
622.6 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
241,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
710.8 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
128,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
874.4 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
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