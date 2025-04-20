Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
372.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
210,63
Економія при броні: -0,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
384.7 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
300,90
Економія при броні: -26,50 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
583.7 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
596.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
651.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
265,75
Економія при броні: -1,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мукачево, перех. Духновича Олександра / Новака Андрія, 30/2
792.0 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Мостова, 7
792.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
315.8 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД