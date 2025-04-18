Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
342.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
377.4 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
210,63
Економія при броні: -0,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
460.6 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
300,90
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
566.0 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
762.3 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
794.7 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
294,86
Економія при броні: -1,89 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
842.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
267,31
Економія при броні: -1,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мукачево, перех. Духновича Олександра / Новака Андрія, 30/2
995.6 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Мостова, 7
996.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД