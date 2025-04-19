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Есозол (Esozol)
Есозол (Esozol)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
159.8 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
128,50
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
387.8 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
241,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
388.2 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
210,63
Економія при броні:
-0,03 грн
210,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
433.3 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
300,90
Економія при броні:
-26,50 грн
274,40
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
689.9 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
252,60
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
693.4 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
291,39
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
755.1 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
268,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мукачево, перех. Духновича Олександра / Новака Андрія, 30/2
901.4 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
137,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Мостова, 7
901.9 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
228,59
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
Есозол ліофілізат для розчину для інфузій або ін'єкцій 40 мг флакон №1
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
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