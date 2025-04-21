Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,56
Економія при броні: -5,19 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,46
Економія при броні: -23,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,10
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,29
Економія при броні: -3,92 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,79
Економія при броні: -6,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,10
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -0,60 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,00
Економія при броні: -0,40 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,64
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,49
Економія при броні: -10,12 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,29
Економія при броні: -3,14 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,73
Економія при броні: -24,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,23
Економія при броні: -2,34 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,92
Економія при броні: -21,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -0,60 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,00
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,10
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,31
Економія при броні: -2,64 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,88
Економія при броні: -18,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,68
Економія при броні: -5,07 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,12
Економія при броні: -24,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,02
Економія при броні: -2,67 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,12
Економія при броні: -19,67 грн