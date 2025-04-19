Львів (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,10
Економія при броні: -8,53 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,39
Економія при броні: -32,86 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,80
Економія при броні: -0,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,75
Економія при броні: -3,56 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,47
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,28
Економія при броні: -9,55 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,93
Економія при броні: -4,01 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,81
Економія при броні: -14,02 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -1,60 грн