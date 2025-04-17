Київ (адресу не вказано)
Доступно в 854 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -1,30 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,84
Економія при броні: -4,44 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,59
Економія при броні: -10,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,23
Економія при броні: -6,63 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,54
Економія при броні: -28,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,03
Економія при броні: -4,15 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,59
Економія при броні: -10,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,99
Економія при броні: -10,46 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,41
Економія при броні: -31,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"