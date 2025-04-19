Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,46
Економія при броні: -2,82 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,75
Економія при броні: -17,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,44
Економія при броні: -2,72 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,04
Економія при броні: -3,57 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,31
Економія при броні: -23,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,32
Економія при броні: -4,37 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,11
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,89
Економія при броні: -5,86 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,79
Економія при броні: -22,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,84
Економія при броні: -6,21 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,35
Економія при броні: -7,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,92
Економія при броні: -8,89 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,64
Економія при броні: -4,68 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,91
Економія при броні: -37,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,51
Економія при броні: -5,71 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,94
Економія при броні: -4,47 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,14
Економія при броні: -30,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,82
Економія при броні: -6,30 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,68
Економія при броні: -23,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,40
Економія при броні: -8,86 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,37
Економія при броні: -26,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,50
Економія при броні: -9,96 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,51
Економія при броні: -18,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,30
Економія при броні: -3,90 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,76
Економія при броні: -24,39 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"