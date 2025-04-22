Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,10
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,45
Економія при броні: -4,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,84
Економія при броні: -13,83 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,98
Економія при броні: -14,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,95
Економія при броні: -7,29 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,42
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,12
Економія при броні: -8,11 грн
Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,11
Економія при броні: -2,98 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,17
Економія при броні: -28,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,33
Економія при броні: -5,24 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,83
Економія при броні: -19,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,74
Економія при броні: -9,73 грн
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,44
Економія при броні: -30,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Аритміл таблетки 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритміл таблетки 200 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"