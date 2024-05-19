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Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, №5 - Львів (64116) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
76,36
Економія: -14,13 грн
62,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
76,44
Економія: -14,21 грн
62,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
71,12
Економія: -7,97 грн
63,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
73,53
Економія: -8,84 грн
64,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
70,22
Економія: -6,94 грн
63,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
74,16
Економія: -10,78 грн
63,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
61,09 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
74,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
76,43
Економія: -14,20 грн
62,23 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
74,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
71,35
Економія: -8,20 грн
63,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
72,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
68,55
Економія: -4,35 грн
64,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: ампула (1)
65,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
61,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
60,62
Економія: -3,82 грн
56,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
56,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
67,13
Економія: -3,75 грн
63,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -4,96 грн
63,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
61,15 грн