Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А