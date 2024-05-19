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Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №50 - Львів (487863) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
115,78 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
124,72
Економія: -0,75 грн
123,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
125,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
125,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
124,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (3)
111,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
125,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
125,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
129,59
Економія: -11,43 грн
118,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
128,30
Економія: -13,20 грн
115,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (3)
133,93
Економія: -17,85 грн
116,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
125,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
128,35
Економія: -10,30 грн
118,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
133,14
Економія: -15,09 грн
118,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
111,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
125,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
125,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
133,14 грн