Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИАНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУАнтиаритмичні препарати III класуАміодаронАритмілЦіни в аптеках

Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (487863) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
140,16
Економія: -22,00 грн
118,16 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
136,23
Економія: -18,07 грн
118,16 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: блістер (4)
133,10
Економія: -7,30 грн
125,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
125,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
133,10
Економія: -7,30 грн
125,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
122,40 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
128,30
Економія: -2,50 грн
125,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
133,10
Економія: -7,30 грн
125,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
133,10
Економія: -7,30 грн
125,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
129,79
Економія: -14,55 грн
115,24 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
128,30
Економія: -2,50 грн
125,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: таблетки (30)
118,32 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
140,02
Економія: -21,87 грн
118,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
125,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
137,36
Економія: -20,41 грн
116,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
115,78 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: блістер (3)
133,10
Економія: -7,30 грн
125,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
125,10 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
135,20
Економія: -21,01 грн
114,19 грн