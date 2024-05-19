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Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №20 - Львів (23422) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
49,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
53,21
Економія: -5,19 грн
48,02 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
46,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
51,80
Економія: -1,38 грн
50,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
46,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
53,02
Економія: -2,60 грн
50,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
53,26
Економія: -2,84 грн
50,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
50,36
Економія: -2,41 грн
47,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
54,72
Економія: -5,48 грн
49,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
53,53
Економія: -3,11 грн
50,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
50,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
53,26
Економія: -2,84 грн
50,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (2)
56,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
55,30
Економія: -4,88 грн
50,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
45,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
53,26
Економія: -2,84 грн
50,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
53,26
Економія: -2,84 грн
50,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
56,80 грн