Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
222,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
308,81
Економія при броні: -67,01 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
341,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,00
Економія при броні: -52,20 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,00
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
219,82
Економія при броні: -29,41 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
318,58
Економія при броні: -42,46 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
340,56
Економія при броні: -42,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,98
Економія при броні: -18,97 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
308,38
Економія при броні: -35,69 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
346,14
Економія при броні: -36,95 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
140,80
Економія при броні: -7,34 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
298,70
Економія при броні: -20,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
339,60
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,00
Економія при броні: -30,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,00
Економія при броні: -49,20 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,00
Економія при броні: -38,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,00
Економія при броні: -35,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,00
Економія при броні: -44,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,00
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
219,30
Економія при броні: -19,20 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
296,80
Економія при броні: -18,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
326,30
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
219,82
Економія при броні: -8,76 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
303,41
Економія при броні: -11,15 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
337,46
Економія при броні: -11,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
212,90
Економія при броні: -12,80 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
297,40
Економія при броні: -19,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
348,40
Економія при броні: -40,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
225,52
Економія при броні: -30,54 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
301,77
Економія при броні: -26,99 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
336,70
Економія при броні: -33,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
220,71
Економія при броні: -34,92 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
304,64
Економія при броні: -33,85 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
329,51
Економія при броні: -36,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
220,62
Економія при броні: -24,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
301,83
Економія при броні: -42,39 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
354,72
Економія при броні: -39,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
222,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
308,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
341,60 грн