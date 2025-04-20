Київ
Валодіп (Valodip)

Валодіп (Valodip)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
65,46
Економія при броні: -0,43 грн
65,03 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
270,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
300,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
220,90
Економія при броні: -35,64 грн
185,26 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,88
Економія при броні: -63,75 грн
258,13 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
347,13
Економія при броні: -48,88 грн
298,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
255,84 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
287,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,00
Економія при броні: -36,00 грн
177,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,00
Економія при броні: -51,00 грн
243,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,00
Економія при броні: -51,00 грн
270,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
224,14
Економія при броні: -28,82 грн
195,32 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
344,10
Економія при броні: -47,97 грн
296,13 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
315,08
Економія при броні: -15,66 грн
299,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
187,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
260,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
302,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
231,97
Економія при броні: -46,05 грн
185,92 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
310,34
Економія при броні: -51,67 грн
258,67 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
335,41
Економія при броні: -37,46 грн
297,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
228,35
Економія при броні: -39,60 грн
188,75 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
293,56
Економія при броні: -39,73 грн
253,83 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
336,81
Економія при броні: -46,24 грн
290,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
193,35 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
266,82 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
306,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
223,44
Економія при броні: -38,50 грн
184,94 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
311,24
Економія при броні: -52,40 грн
258,84 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
355,61
Економія при броні: -77,22 грн
278,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
182,22 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
244,05 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
300,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
130,06
Економія при броні: -0,20 грн
129,86 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
270,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
301,90
Економія при броні: -1,90 грн
300,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
224,82
Економія при броні: -38,23 грн
186,59 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
306,44
Економія при броні: -47,60 грн
258,84 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
328,01
Економія при броні: -50,96 грн
277,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
277,44 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
278,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
186,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
259,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
286,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
227,38
Економія при броні: -45,54 грн
181,84 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
310,64
Економія при броні: -56,51 грн
254,13 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
349,07
Економія при броні: -64,31 грн
284,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
223,70 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
271,40
Економія при броні: -0,50 грн
270,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
300,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
184,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
255,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
181,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
227,12
Економія при броні: -41,72 грн
185,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
313,49
Економія при броні: -55,93 грн
257,56 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
345,48
Економія при броні: -61,34 грн
284,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
222,16
Економія при броні: -41,31 грн
180,85 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
301,51
Економія при броні: -47,38 грн
254,13 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
342,76
Економія при броні: -58,00 грн
284,76 грн
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