Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
65,46
Економія при броні: -0,43 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
220,90
Економія при броні: -35,64 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,88
Економія при броні: -63,75 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
347,13
Економія при броні: -48,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,00
Економія при броні: -36,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,00
Економія при броні: -51,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
321,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
224,14
Економія при броні: -28,82 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
344,10
Економія при броні: -47,97 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
315,08
Економія при броні: -15,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
231,97
Економія при броні: -46,05 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
310,34
Економія при броні: -51,67 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
335,41
Економія при броні: -37,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
228,35
Економія при броні: -39,60 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
293,56
Економія при броні: -39,73 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
336,81
Економія при броні: -46,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
223,44
Економія при броні: -38,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
311,24
Економія при броні: -52,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
355,61
Економія при броні: -77,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
130,06
Економія при броні: -0,20 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
301,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
224,82
Економія при броні: -38,23 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
306,44
Економія при броні: -47,60 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
328,01
Економія при броні: -50,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
227,38
Економія при броні: -45,54 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
310,64
Економія при броні: -56,51 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
349,07
Економія при броні: -64,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
223,70 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
271,40
Економія при броні: -0,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
227,12
Економія при броні: -41,72 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
313,49
Економія при броні: -55,93 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
345,48
Економія при броні: -61,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
222,16
Економія при броні: -41,31 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
301,51
Економія при броні: -47,38 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
342,76
Економія при броні: -58,00 грн