Харків (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
148,15
Економія при броні: -24,36 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
309,17
Економія при броні: -44,60 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
329,97
Економія при броні: -46,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
220,40
Економія при броні: -33,51 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
307,16
Економія при броні: -40,23 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
331,15
Економія при броні: -25,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,90
Економія при броні: -6,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
311,10
Економія при броні: -22,70 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
344,00
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,10
Економія при броні: -6,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
309,00
Економія при броні: -20,60 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
327,40
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,90
Економія при броні: -6,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
298,90
Економія при броні: -10,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
335,30
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА