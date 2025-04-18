Київ
Валодіп (Valodip)

Валодіп (Valodip)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 408 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
188,94 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
256,89 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
291,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
187,41 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
257,28 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
302,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
209,01 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
288,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
189,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
263,50 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
304,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
148,15
Економія при броні: -24,36 грн
123,79 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
309,17
Економія при броні: -44,60 грн
264,57 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
329,97
Економія при броні: -46,91 грн
283,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
203,49 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
290,22 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
202,47 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
277,68 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
327,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
179,73 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
251,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
307,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
220,40
Економія при броні: -33,51 грн
186,89 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
307,16
Економія при броні: -40,23 грн
266,93 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
331,15
Економія при броні: -25,43 грн
305,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,90
Економія при броні: -6,90 грн
207,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
311,10
Економія при броні: -22,70 грн
288,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
344,00
Економія при броні: -25,60 грн
318,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
178,74 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
253,83 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
287,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,10
Економія при броні: -6,10 грн
207,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
309,00
Економія при броні: -20,60 грн
288,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
327,40
Економія при броні: -9,00 грн
318,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
212,46 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
297,42 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
179,79 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
269,37 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
294,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
180,06 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
258,96 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
295,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
180,90 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
257,82 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
293,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
213,90
Економія при броні: -6,90 грн
207,00 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
298,90
Економія при броні: -10,50 грн
288,40 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
335,30
Економія при броні: -16,90 грн
318,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
188,46 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
255,51 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
304,74 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
188,16 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
270,93 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
286,05 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
192,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
260,10 грн
Валодіп таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
312,90 грн
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