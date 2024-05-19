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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блістер, №50 - Львів (189058) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
406,50 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
452,31
Економія: -0,62 грн
451,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
417,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
387,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
417,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
409,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
404,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
564,70
Економія: -171,60 грн
393,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -86,66 грн
395,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -86,66 грн
395,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
409,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
467,45
Економія: -66,19 грн
401,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
562,90
Економія: -169,80 грн
393,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
417,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
409,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
417,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
508,99
Економія: -113,66 грн
395,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
469,99
Економія: -74,66 грн
395,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
409,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
534,99
Економія: -139,66 грн
395,33 грн