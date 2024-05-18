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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блістер, №50 - Харків (189058) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 347 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (1)
440,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
406,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
460,95
Економія: -56,91 грн
404,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
450,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
448,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
430,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
465,89
Економія: -62,26 грн
403,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (1)
446,88 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
451,28 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
449,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
543,50
Економія: -150,50 грн
393,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
448,84 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
516,30
Економія: -121,70 грн
394,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки (25)
441,99
Економія: -48,01 грн
393,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: блістер (1)
440,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
452,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
492,70
Економія: -88,42 грн
404,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
455,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
446,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: блістер (1)
429,22 грн