Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)Циннаризин, комбінаціїАрлеверт®Ціни в аптеках

Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блістер, №20 - Львів (189056) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (4)
166,50 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
189,84
Економія: -25,61 грн
164,23 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
163,80 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
180,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
190,23
Економія: -29,11 грн
161,12 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
176,90
Економія: -18,66 грн
158,24 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
166,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
163,80 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
176,46 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
228,90
Економія: -71,50 грн
157,40 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
166,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
200,99
Економія: -42,75 грн
158,24 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
192,50
Економія: -34,26 грн
158,24 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
186,98
Економія: -26,66 грн
160,32 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
228,90
Економія: -71,50 грн
157,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
186,27
Економія: -26,13 грн
160,14 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (10)
176,90
Економія: -18,66 грн
158,24 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (9)
200,99
Економія: -42,75 грн
158,24 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
166,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
185,99
Економія: -27,75 грн
158,24 грн