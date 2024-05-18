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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блістер, №20 - Харків (189056) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
180,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
162,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
195,60
Економія: -35,59 грн
160,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
178,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
169,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
197,70
Економія: -37,08 грн
160,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
176,07 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (7)
179,19 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
179,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
175,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
210,20
Економія: -50,20 грн
160,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
173,99
Економія: -16,03 грн
157,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
179,25 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
175,96 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
161,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
197,43
Економія: -37,14 грн
160,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
180,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
177,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
179,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (3)
178,32 грн