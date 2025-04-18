Київ
Октаплекс 500 МО (Octaplex 500 IU)

Октаплекс 500 МО (Octaplex 500 IU)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
16666,00
Економія при броні: -467,00 грн
16199,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
203.6 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
16827,00
Економія при броні: -472,00 грн
16355,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
415.0 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
15879,75 грн
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