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Октаплекс 500 МО (Octaplex 500 IU)
Октаплекс 500 МО (Octaplex 500 IU)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
16666,00
Економія при броні:
-623,00 грн
16043,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
26.7 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
16827,00
Економія при броні:
-630,00 грн
16197,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
389.8 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
15879,75
грн
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