Київ
Октаплекс 500 МО (Octaplex 500 IU)

Октаплекс 500 МО (Octaplex 500 IU)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
137.6 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
15879,75 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
407.6 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
16666,00
Економія при броні: -623,00 грн
16043,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
408.2 км
Октаплекс 500 МО порошок для розчину для ін'єкцій 500 МО флакон №1
Октафарма
16827,00
Економія при броні: -630,00 грн
16197,00 грн
ГоловнаКошикОбране