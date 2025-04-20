Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Герцептин® розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
42399,00
Економія при броні: -1189,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Герцептин® розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
43199,00
Економія при броні: -1615,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
442.0 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
15604,30
Економія при броні: -1,60 грн
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
442.3 км
Герцептин® розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
444.1 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
448.9 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
50437,20
Економія при броні: -4277,80 грн