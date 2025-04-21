Київ
Герцептин® (Herceptin®)

Герцептин® (Herceptin®)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
189.0 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
50437,20
Економія при броні: -5549,20 грн
44888,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
15604,30
Економія при броні: -1,60 грн
15602,70 грн
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
44888,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
198.0 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
44888,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
15604,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Герцептин® розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
43199,00
Економія при броні: -1615,00 грн
41584,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
513.0 км
Герцептин® розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
42399,00
Економія при броні: -1189,00 грн
41210,00 грн
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