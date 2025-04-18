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Герцептин
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(Herceptin
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Герцептин
®
(Herceptin
®
)
Харків
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
252.0 км
Герцептин® розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
42399,00
Економія при броні:
-1189,00 грн
41210,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.1 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
15604,30
Економія при броні:
-1,60 грн
15602,70
грн
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Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
44888,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
15604,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
410.3 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
44888,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
419.0 км
Герцептин® ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон №1
Рош Україна
50437,20
Економія при броні:
-5549,20 грн
44888,00
грн
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