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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (64114) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
17,93
Економія: -1,73 грн
16,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (5)
15,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: таблетки (20)
14,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: таблетки (10)
16,68
Економія: -1,74 грн
14,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: таблетки (10)
15,67
Економія: -2,44 грн
13,23 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: таблетки (10)
17,41
Економія: -1,21 грн
16,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
14,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
14,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: таблетки (20)
17,64
Економія: -1,44 грн
16,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (4)
16,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
16,42 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
13,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
16,35 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
17,95
Економія: -2,05 грн
15,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
16,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
13,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
15,22 грн