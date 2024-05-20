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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Запоріжжя (462583) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
27,98 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
26,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (2)
23,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
24,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
24,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
23,44 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
21,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
22,43 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
26,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
27,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
22,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (5)
21,51 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
18,73 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
26,92 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (3)
18,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
21,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
22,71 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (2)
30,40 грн