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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Запоріжжя (462582) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
17,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
16,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
19,31 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
19,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
19,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
15,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
14,85 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
17,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
17,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
15,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
19,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
17,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ламана, 4
Всього: упаковка (2)
17,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
15,34 грн