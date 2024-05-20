Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Запоріжжя (462582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
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Марганець, вул. Лермонтова, 27
Бажаємо здоров'я
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Синельникове, вул. Миру, 26
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
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Нікополь, вул. Княжа, 83-В
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Дніпро, вул. Ламана, 4
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б